IGP-DI de fevereiro fica em 0,06%, ante 0,43% em janeiro, revela FGV Agência Estado Link



Terça-Feira - 07/03/2017 - 08h40





Comentários via Facebook:





O Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna (IGP-DI) avançou 0,06% em fevereiro, após subir 0,43% em janeiro, divulgou na manhã desta terça-feira, 7, a Fundação Getulio Vargas (FGV). O resultado do indicador ficou dentro do intervalo das projeções do mercado financeiro, que estimavam desde queda de 0,05% a uma alta de 0,15%, com mediana de 0,05%, de acordo com 34 instituições ouvidas pelo Projeções Broadcast.



Com o resultado, o IGP-DI acumulou uma elevação de 5,26% em 12 meses. A taxa acumulada em 2017 até fevereiro é de 0,50%.



A FGV informou ainda os resultados dos três indicadores que compõem o IGP-DI. O IPA-DI, que representa o atacado, recuou 0,12% no mês passado, após avançar 0,34% em janeiro. Por sua vez, o IPC-DI, que apura a evolução de preços no varejo, variou 0,31% em fevereiro, em comparação com alta de 0,69% no mês anterior. Já o INCC-DI, que mensura o impacto de preços na construção, apresentou alta de 0,65%, acima dos 0,41% de janeiro, na mesma base de comparação.



O período de coleta de preços para o índice de fevereiro foi do dia 1º ao dia 28.



IPAs



Os preços dos produtos agropecuários atacadistas medidos pelo IPA Agrícola caíram 0,67% no mês passado, após recuo de 2,05% em janeiro, informou a FGV. A instituição informou ainda que os preços dos produtos industriais no atacado mensurados pelo IPA Industrial registraram alta de 0,08%, em comparação com o avanço de 1,25% na mesma base de comparação.



Dentro do Índice de Preços por Atacado segundo Estágios de Processamento (IPA-EP), que permite visualizar a transmissão de preços ao longo da cadeia produtiva, os preços dos bens finais tiveram queda de 0,10% em fevereiro, após retração de 0,61% no mês anterior. A queda menor foi resultado do movimento dos alimentos in natura, cuja taxa passou de -7,35% para 2,16%.



Já os preços dos bens intermediários subiram 0,21% no mês passado, em comparação ao avanço de 1,47% em janeiro. A desaceleração dos preços de combustíveis e lubrificantes (de 6,76% em janeiro para -2,38% em fevereiro) foi responsável por este resultado. Já os preços das matérias-primas brutas registraram recuo de 0,51%, ante elevação de 0,24% na mesma base de comparação.







Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão