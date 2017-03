BC/Ilan: reformas serão decisivas para a sustentabilidade da desinflação Agência Estado Link



Terça-Feira - 07/03/2017 - 00h10





Comentários via Facebook:





O presidente do Banco Central (BC), Ilan Goldfajn, disse na noite desta segunda-feira (6) que a aprovação das reformas, em especial a da Previdência, será decisiva para a sustentabilidade da desinflação, bem como para a queda da taxa de juros estrutural da economia.



Durante discurso feito no centro da capital paulista, cujos principais tópicos foram divulgados no site do BC, Ilan destacou que as reformas e ajustes econômicos aumentaram a confiança e reduziram a percepção de risco em relação ao Brasil.



O presidente da autarquia responsável pela política monetária reafirmou que quanto mais o País perseverar nas reformas e ajustes, mais rápida será a recuperação econômica, com geração de emprego e renda. Combinada a outros esforços do governo, a flexibilização monetária - ou seja, a redução dos juros - deve contribuir para a retomada do crescimento, afirmou.



Ilan repetiu ainda que o trabalho do governo e do BC tem sido efetivo nos últimos meses em conter a inflação e ancorar as expectativas. Nesse ponto, lembrou que a inflação acumulada em doze meses caiu de 10,7% em dezembro de 2015 para 5,3% em janeiro de 2017.



"As expectativas para a inflação ao final de 2017 vêm declinando consistentemente e se encontram em 4,4%. Para 2018 e horizontes mais longos, as expectativas para a inflação dos analistas permanecem ancoradas em 4,5%, meta atual", afirmou o titular do BC, segundo os apontamentos divulgados. "É importante ancorar as expectativas antes de iniciar o ciclo de flexibilização monetária", acrescentou.







Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão