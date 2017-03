Homem de 36 anos é assassinado a facada Roni Willer - Especial para a Folha da Região Link



Roni Willer/Colaboração - 06/03/2017 Movimentação de policiais no local onde Mario estava agonizando; motivo do crime é desconhecido Movimentação de policiais no local onde Mario estava agonizando; motivo do crime é desconhecido



Um homem de 36 anos foi assassinado na noite desta segunda-feira (6) com uma facada no tórax, que perfurou o fígado. O desempregado Carlos Henrique Batista Mario foi encontrado agonizando, por volta de 22h30, no cruzamento das ruas Duque de Caxias e Júpiter, no bairro Laranjeiras, em Castilho (a 125 km de Araçatuba).



A vítima foi levada para o hospital ainda com vida, por uma ambulância municipal, mas não resistiu.



A Polícia Militar ainda não sabe o local onde Mario foi esfaqueado. Acredita-se que tenha sido em um bar, pois sua casa estava trancada e ele costuma frequentar esses estabelecimentos no horário em que ocorreu o crime. Ele caminhou pela rua e pediu por ajuda até cair no cruzamento.



O motivo do crime e o suspeito ainda são investigados. (Colaborou José Marcos Taveira)



