Inscrições para teste de proficiência em Língua Portuguesa vão até dia 20

As inscrições para o Exame para Obtenção do Certificado de Proficiência em Língua Portuguesa para Estrangeiros (Celpe-Bras) foram abertas nesta segunda-feira, 6, e vão até o dia 20. A prova dá o certificado brasileiro oficial de proficiência em português como língua estrangeira.



De acordo com o Portal Brasil, do governo federal, a taxa de inscrição deve ser paga até o dia 22 e os exames serão aplicados de 23 a 25 de maio. As provas são compostas por duas partes, oral e escrita. A proficiência é avaliada com a atuação do candidato em tarefas e numa interação face a face, que pedem compreensão escrita e oral.



A prova trata de situações do uso da Língua Portuguesa que podem acontecer no dia a dia de um estrangeiro. As provas poderão ser realizadas em 28 postos no Brasil e 58 no exterior - África (África do Sul, Angola, Cabo Verde, Guiné Bissau, Moçambique, Nigéria e São Tomé e Príncipe); América Central (Costa Rica, Nicarágua, República de El Salvador e República Dominicana); América do Norte (Estados Unidos e México); América do Sul (Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, Paraguai, Peru, Suriname, Uruguai e Venezuela); Ásia (China e Coreia do Sul); Europa (Alemanha, Áustria, Espanha, França, Itália, Polônia, Reino Unido e Suíça) e no Oriente Médio (Líbano).



No ato da inscrição, o participante deve escolher o país e o posto aplicador onde será submetido às provas. A lista dos postos pode ser consultada na página do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep). Entre os postos aplicadores, estão escolas de ensino superior no Brasil e no exterior, representações diplomáticas e missões consulares, centros e institutos culturais brasileiros e estrangeiros e instituições congêneres interessadas na promoção e na difusão da língua portuguesa.







