Aniversário de Gláucia Medeiros Arruy reúne amigos e familiares

Feliz, a aniversariante brindou a vida no sofisticado evento, linda e com uma grande alegria de viver







O aniversário de Gláucia Medeiros Arruy foi uma noite fantástica, em um ambiente agradável entre grandes amigos. A festa foi realizada no dia 12 de fevereiro, em Araçatuba. Ela e o marido Cândido Arruy receberam, em petit comitê, queridos convidados em sua casa, proporcionando uma noite ímpar.A atenciosa anfitriã recebeu a todos muito bem com seu astral costumeiro e, em meio a ternas felicitações, muito bate-papo e ótimas companhias, o elaborado jantar assinado por Vera Maluly fez sucesso.Feliz da vida, a aniversariante brindou a vida no sofisticado evento, linda e com uma alegria de viver contagiante.



