Evo Morales volta à Bolívia nesta 3ª feira após tratamento de saúde em Cuba Agência Estado Link



Segunda-Feira - 06/03/2017 - 21h05





Comentários via Facebook:





O presidente da Bolívia, Evo Morales, retornará nesta terça-feira com a saúde reposta, exceto por uma infecção na garganta que o manteve em Cuba, onde recebeu tratamento médico, segundo o governo boliviano. "A infecção na garganta ainda continua e requer uns dias a mais de tratamento", afirmou o vice-presidente Álvaro García em entrevista coletiva, minutos após falar por telefone com o presidente.



García disse que Morales recebeu em Cuba tratamento para sinusite, uma infecção nas cordas vocais que o deixava afônico, além de um vírus que "afetou interna e externamente o corpo" e da acumulação de líquido na face. "Tudo diminuiu notavelmente e está sob controle", afirmou o vice.



Morales fez uma pausa em seu tratamento e viajou no domingo a Havana para participar de uma homenagem pelos quatro anos do falecimento do presidente venezuelano, Hugo Chávez, o que gerou críticas de alguns políticos oposicionistas.



É a segunda vez que Morales se trata com médicos em Cuba por problemas de otorrinolaringologia. Em 2009, ele passou por uma cirurgia de nariz na capital cubana.



O presidente do Colégio Médico de La Paz, Luis Larrea, disse que uma sinusite pode ser diagnosticada até por um clínico geral. Na avaliação de Larrea, a preferência do presidente por médicos cubanos deixa seus colegas em situação delicada e não é um sinal positivo sobre o sistema de saúde boliviano. Fonte: Associated Press.







Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão