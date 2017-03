Republicanos divulgam projeto de lei para substituir sistema de saúde de Obama Agência Estado Link



Segunda-Feira - 06/03/2017 - 20h50





Comentários via Facebook:





Deputados do Partido Republicano divulgaram nesta segunda-feira seu aguardado projeto de lei para desmantelar boa parte da reforma da saúde realizada pelo governo do ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, o chamado "Obamacare". A medida deve reduzir o papel do governo nessa área e resultar em menos pessoas com cobertura de seguro-saúde.



Comitês da Câmara planejavam realizar votos sobre a legislação na quarta-feira. Esse deve ser o pontapé inicial daquela que pode ser a disputa definitiva deste ano no Congresso. O sucesso dos republicanos não está garantido, mesmo com a maioria no Legislativo, já que o partido do presidente Donald Trump tem divisões internas nesse assunto.



O plano acabaria com multas previstas na lei atual para pessoas que não compram seguro-saúde. Em vez de subsídios por faixas de renda, as pessoas receberiam créditos tributários baseando-se em suas idades. Esses subsídios, porém, diminuiriam conforme a pessoa tivesse maior renda.



A expansão realizada sob Obama do sistema Medicaid para pessoas de mais baixa renda poderia continuar até 2020. A proposta de lei iria, quando implantada, mudar a maneira pela qual o governo federal ajuda a financiar esse programa. O Medicaid é um programa de saúde federal e estadual que cobre custos médicos para pessoas de baixa renda.



Além disso, o plano dos republicanos não permitiria que financiamento fosse destinado para o planejamento familiar. Fonte: Associated Press.







Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão