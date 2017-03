MPF iniciou trâmites para pedir extradição de doleiros de Cabral, diz procurador Agência Estado Link



O Ministério Público Federal (MPF) do Rio já iniciou os trâmites para pedir a extradição dos doleiros brasileiros Vinícius Claret, o Juca Bala, e seu sócio Cláudio Fernando Barbosa. Investigados por envolvimento em operações de lavagem de dinheiro do esquema do ex-governador do Rio Sérgio Cabral (PMDB-RJ), os dois foram presos na última sexta-feira no Uruguai.



Coordenador da força-tarefa da Lava Jato no Rio, o procurador Leonardo Freitas disse ao Broadcast , serviço de notícias em tempo real do Grupo Estado, que o MPF pretende apresentar denúncia contra os doleiros ainda nesta semana.



Ele participou do "Seminário de Cooperação Franco-Brasileira sobre Combate ao Tráfico de Entorpecentes", promovido pela Secretaria de Cooperação Internacional do Ministério Público Federal em parceria com a Embaixada da França no Brasil e o Ministério Público do Estado.



As ordens de prisão de Juca Bala e Barbosa foram decretadas pelo juiz Marcelo Bretas, da Justiça Federal no Rio, a pedido da força-tarefa do Ministério Público Federal. Ambos estão detidos na polícia uruguaia, onde aguardam a conclusão do processo de extradição junto às autoridades do país para que sejam transferidos para o Rio.







