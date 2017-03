Marcos Rocha vê Atlético-MG como um dos favoritos ao título da Libertadores Agência Estado Link



O Atlético-MG inicia nesta quarta-feira sua caminhada em mais uma Libertadores, a quinta consecutiva. Com um elenco recheado, com nomes como os de Victor, Elias, Fred, entre outros, o clube é um dos principais favoritos à conquista. Pelo menos foi isso que considerou o lateral Marcos Rocha a dois dias da estreia diante do Godoy Cruz, na Argentina.



"Estou bastante feliz pelo momento que a equipe vem vivendo, com a chegada do Roger (Machado) e de jogadores mais experientes, como o Elias, que chegou para ajudar no meio de campo. O Atlético-MG, em qualquer campeonato que entra, é favorito sim. Não podemos fugir dessa responsabilidade. Mas é trabalhar e buscar jogo a jogo as vitórias para conquistar estes títulos que são cobrados", disse ao SporTV.



Com boas campanhas já há algumas temporadas, o Atlético-MG se acostumou a jogar a Libertadores. Campeão em 2013, o time se classificou para a competição em todos os anos desde então. Marcos Rocha esteve presente em todas estas participações, mas admitiu o "frio na barriga" momentos antes de mais uma estreia.



"Tem o frio na barriga, a ansiedade da estreia. Mas a nossa equipe é bastante madura, tem bastante jogadores experientes. Temos tudo para fazer uma bela primeira fase, tentar classificar em primeiro para ter as vantagens que a colocação nos oferece. Então, a motivação é muito grande", afirmou.



Líder do Campeonato Mineiro, com 100% de aproveitamento após seis partidas, o Atlético-MG só perdeu uma vez na temporada, na Copa da Primeira Liga, para o Cruzeiro. Na Libertadores, a equipe está no Grupo 6, que além de Godoy Cruz conta com Sport Boys e Libertad.







