Na Tailândia, veterinários removem 915 moedas de estômago de tartaruga marinha Agência Estado Link



Segunda-Feira - 06/03/2017 - 13h20





Comentários via Facebook: Atualização: 13h43 de 06/03/2017



Jogar moedas em fontes para ter sorte é uma superstição popular, mas que quase custou a vida de uma tartaruga marinha na Tailândia, que teve 915 moedas removidas de seu estômago.



Veterinários de Bangcoc operaram nessa segunda-feira, 25, uma tartaruga marinha de 25 anos chamada "Bank", cuja "indigesta dieta" é resultado dos muitos turistas que buscaram fortuna durante anos jogando moedas em seu tanque, localizado na cidade de Sri Racha, na região leste do país. Muitos tailandeses acreditam que jogar moedas em locais com tartarugas traga longevidade.



Em média, uma tartaruga marinha vive cerca de 80 anos, de acordo com Roongroje Thanawongnuwech, veterinário da Universidade de Chulalongkorn. A espécie de "Bank" está listada nas ameaçadas de extinção da União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN, na sigla original).



Em "Bank", o consumo de moedas criou uma pesada bolsa de metal em seu estômago, pesando cerca de 5 quilos. O peso causou uma lesão na coluna vertebral da tartaruga, que infeccionou.



Cinco cirurgiões participaram do procedimento, que durou quatro horas. Como a "bolsa de moedas" era grande demais para ser retirada pela garganta da tartaruga, ela foi anestesiada e submetida a uma incisão de 10 centímetros, da qual foram retirados os objetos, muitos deles corroídos ou parcialmente dissolvidos.



"O resultado é satisfatório. Agora é a agora de 'Bank' se recuperar", explicou o veterinário Pasakorn Briksawan. Enquanto estiver em recuperação, a tartaruga passará por uma dieta líquida durante duas semanas.



Na unidade veterinária, a tartaruga foi submetida a um escaneamento 3D, no qual foram identificadas as moedas, além de dois anzóis, que também foram removidos.



A líder da equipe cirúrgica relatou que ficou furiosa ao saber do diagnóstico de "Bank". "Eu estava muito brava com as pessoas que, intencionalmente ou não, fizeram isso com ela, causando todo esse sofrimento", disse Nantarika Chansue, chefe do centro de pesquisa de animais marinhos da universidade. Fonte: Associated Press.







Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão