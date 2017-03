Esperamos cooperação dos EUA em acordo nuclear com o Irã, diz diretor da AIEA Agência Estado Link



O diretor da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), Yukiya Amano, afirmou nesta segunda-feira esperar que o governo do presidente Donald Trump, nos Estados Unidos, coopere com o acordo nuclear firmando com o Irã durante o mandato de seu antecessor, Barack Obama.



Amano afirmou ter se encontrado na semana passada com o secretário de Estado norte-americano, Rex Tillerson, e diz estar confiante de que sua mensagem foi ouvida.



Por causa do acordo, a AIEA tem agora as "ferramentas de monitoramento mais poderosas" para avaliar as atividades nucleares de Teerã, disse o dirigentes. Além disso, as capacidades do país nesse campo estariam agora "reduzidas" por causa do acordo.



Durante a campanha presidencial, no ano passado, Trump prometeu "rasgar" o acordo, afirmando que ele é insuficiente para reduzir a ameaça nuclear representada pelo Irã. Fonte: Associated Press.







