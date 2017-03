Katy Perry e Orlando Bloom teriam se separado por estarem em 'fases diferentes' Agência Estado Link



Segunda-Feira - 06/03/2017 - 12h40





Comentários via Facebook: Atualização: 13h41 de 06/03/2017



Na última quarta-feira, dia 1º, a cantora Katy Perry e o ator Orlando Bloom anunciaram que não estão mais juntos. Num comunicado enviado à imprensa, os dois apenas relataram que estão "dando um tempo cheio de amor e respeito", sem mais detalhes.



"Katy e Orlando tiveram um ótimo tempo juntos. Foi uma ótima cura para Orlando depois de seu divórcio com Miranda (Kerr). Mas Katy e Orlando descobriram que eles estavam em fases diferentes", disse uma fonte. "Katy queria ter filhos e se casar, enquanto Orlando já havia passado dessa fase. Aos 32, ela não queria mais perder tempo, ficou uma situação tensa", completou.







