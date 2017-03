'Marronzinhos' da CET vão virar 'amarelinhos', anuncia Doria Agência Estado Link



Segunda-Feira - 06/03/2017 - 12h15





Comentários via Facebook: Atualização: 13h40 de 06/03/2017



O prefeito de São Paulo, João Doria (PSDB), afirmou na manhã desta segunda-feira, 6, que vai mudar a tradicional cor dos uniformes dos agentes de trânsito da capital, conhecidos pela população como "marronzinhos" por usarem roupas em tom marrom.



Em entrevista à Rádio Jovem Pan, o tucano anunciou que em breve a equipe da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) passará a usar amarelo, considerada por ele uma cor mais adequada por aumentar a visualização a longa distância.



Segundo Doria, os "amarelinhos" receberão novas atribuições e treinamentos, ambos não detalhados pelo prefeito. O tucano também não explicou se os novos uniformes serão doações de alguma empresa ou se serão custeados pela Prefeitura.



"A equipe da CET é muito boa. Os agentes gostam de servir a cidade e são reconhecidos pela população, assim como os carteiros e os bombeiros", disse.

Com a mudança no uniforme, o tucano afirma que os cidadãos conseguirão identificar melhor os agentes pelas ruas da cidade.



Durante a entrevista, Doria anunciou que a nova frota de picapes da CET, para uso exclusivo nas Marginais do Pinheiros e do Tietê, ficará completa nesta semana, com a entrega, pela Mitsubishi, de mais oito veículos - são dez no total, dos quais dois já estão rodando.



A frota é chamada pelo tucano como "anjos das Marginais" e foi idealizada dentro do programa Marginal Segura, iniciado em 25 de janeiro com a ampliação das velocidades máximas das pistas. As picapes serão responsáveis por socorrer a população em caso de acidentes.







Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão