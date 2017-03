Com Torres nas tribunas, Griezmann marca dois e Atlético de Madrid bate Valencia Agência Estado Link



O Atlético de Madrid não tomou conhecimento do Valencia e derrotou o adversário por 3 a 0 neste domingo, em casa, pela 26ª rodada do Campeonato Espanhol. O francês Antoine Griezmann foi o principal destaque da partida com dois gols. Gameiro fez o outro.



O resultado levou o time anfitrião de volta para o quarto lugar da competição, com 49 pontos, ainda distante dos três primeiros colocados. O líder Barcelona tem 60, o Real Madrid, 59, e o Sevilla, 55. O Valencia segue na parte intermediária da tabela, em 13º lugar, com 29 pontos.



A partida contou com a presença de Fernando Torres nas tribunas do Vicente Calderón. O centroavante espanhol sofreu traumatismo craniano após choque de cabeça com Álex Bergantiños, no empate contra o Deportivo La Coruña na última quinta-feira. Ele chegou a passar uma noite no hospital e recebeu alta na manhã de sexta-feira.



Torres apareceu aos nove minutos de partida e foi ovacionado pelos torcedores. Nas arquibancadas, havia uma faixa demonstrando apoio à recuperação do centroavante. Logo na sequência, aos 10, Griezmann abriu o marcador. Ele recebeu lançamento, invadiu a área e bateu cruzado sem chances para o goleiro brasileiro Diego Alves.



O segundo dos anfitriões saiu aos três da etapa final. O lateral-esquerdo brasileiro Filipe Luís tocou para Gameiro, que arriscou de fora da área e ampliou. Griezmann fechou a conta, de carrinho, aos 38.



O Atlético de Madrid volta a campo no próximo sábado, quando visitará o Granada. O Valencia joga no mesmo dia, contra o Sporting Gijón, em seus domínios. O Sporting Gijón também buscará a reabilitação, pois perdeu neste domingo por 1 a 0 para o Deportivo La Coruña, em casa, gol de Pedro Mosquera. O resultado deu um respiro na tabela para os visitantes, que foram a 23 pontos, na 17ª colocação, na beira da zona de rebaixamento. O Gijón é o penúltimo colocado, com 17.







