De volta ao Itaquerão, Tite diz: 'Emoção toma conta de mim'

O técnico Tite foi uma das estrelas do clássico entre Corinthians e Santos, sábado à noite, no Itaquerão. O treinador da seleção brasileira esteve no estádio alvinegro para acompanhar o duelo do Campeonato Paulista e observar os jogadores de ambos os clubes, ainda que já tenha feito a convocação para os próximos compromissos do Brasil.



O primeiro deles, aliás, é no próprio Itaquerão, contra o Paraguai, no próximo dia 28 de março, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2018. Tite, porém, antecipou o gostinho de voltar ao estádio que foi sua casa antes de chegar à seleção.



"A emoção ela toma conta de mim. Fico emocionado quando chego próximo ao estádio. Estava com dificuldade de vir até a porta porque eu vejo o torcedor e ele começa a se comunicar comigo e começa a aflorar uma emoção toda", disse Tite em entrevista ao canal de vídeo do Corinthians. Depois, ele completou: "Gratidão, reconhecimento, senso de equipe e emoção".



A presença de Tite no estádio foi mostrada aos torcedores do Corinthians pelo telão do estádio no intervalo do clássico. Logo começou o canto "olê, olê, olê, olê! Tite! Tite!", em homenagem ao treinador que levou o clube a dois títulos brasileiros (2011 e 2015) e às taças da Libertadores e do Mundial de Clubes em 2012 e da Recopa Sul-Americana e do Paulistão em 2013.







