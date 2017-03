Menor é apreendido com 13 kg de maconha em ônibus Talita Rustichelli Link



Domingo - 05/03/2017 - 13h38





Divulgação/ Polícia Rodoviária Droga estava separada em tabletes, dentro de uma mala Droga estava separada em tabletes, dentro de uma mala



Um adolescente de 17 anos foi apreendido na noite de sábado (4), por tráfico de drogas. Ele transportava 13 quilos de maconha, divididos em 15 tabletes em uma mala, dentro de um ônibus, no quilômetro 300 da Rodovia Assis Chateaubriand (SP-425), em Penápolis.



O ônibus saiu de Santa Maria (RS) e seguia até Barreiras (BA). A Polícia Rodoviária abordou o veículo durante operação de combate ao tráfico de entorpecentes, pouco antes das 21h. Segundo informações da polícia, ele portava documento de identidade falso e admitiu que recebeu R$ 1,5 mil para transportar a maconha de Cascavel (PR) a Catalão (GO).



O menor infrator, que mora em Caldas Novas (GO), está à disposição da Vara da Infância e Juventude de Penápolis.







