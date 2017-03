Idosa perde controle e bate carro em defensa metálica Talita Rustichelli Link



Domingo - 05/03/2017 - 13h21





Comentários via Facebook:

Talita Rustichelli/ Folha da Região - 05/03/2017 Frente e lateral do automóvel ficaram danificadas Frente e lateral do automóvel ficaram danificadas



Um veículo Toyota modelo Hilux SW4 bateu na defensa metálica na rodovia Marechal Rondon, em frente a fábrica da Nestlé, em Araçatuba, neste domingo (5). O acidente aconteceu por volta de 11. Uma das laterais do veículo ficou amassada e parte da grade de proteção da pista foi arrancada; o guard rail também ficou amassado.



Dois idosos, um homem e uma mulher, que estavam no carro foram levados ao pronto socorro pelo resgate. A mulher é quem conduzia o veículo e perdeu o controle da direção, indo parar no canteiro. Além do Corpo de Bombeiros, estiveram presentes ainda a Polícia Militar, a Polícia Rodoviária e o resgate da concessionária Via Rondon.





Talita Rustichelli/ Folha da Região - 05/03/2017 O socorro e o atendimento foram feitos entre 11h e 11h30 O socorro e o atendimento foram feitos entre 11h e 11h30 Talita Rustichelli/ Folha da Região - 05/03/2017 Resgate do Corpo de Bombeiros levou envolvidos ao Pronto Socorro Resgate do Corpo de Bombeiros levou envolvidos ao Pronto Socorro



Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão