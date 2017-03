Feirante dorme ao volante e capota em rodovia de Castilho RONI WILLER - ESPECIAL PARA A FOLHA DA REGIÃO Link



Atualização: 12h55 de 05/03/2017

Roni Willer/Colaboração - 05/03/2017 Veículo adentrou canaleta e depois capotou, invadindo a pista contrária Veículo adentrou canaleta e depois capotou, invadindo a pista contrária



Um feirante de 38 anos dormiu no volante e capotou sua GM Montana na noite de sábado (4), na Rodovia Marechal Rondon (SP-300), próximo a um posto de combustíveis, em Castilho. Ele havia levado sua namorada para a casa dela e no retorno sofreu o acidente. Sofreu apenas um corte em um dos joelhos.



Ele perdeu o controle e o veículo adentrou a canaleta de escoamento pluvial, onde percorreu 100 metros e capotou, invadindo a pista contrária. Equipes do Corpo de Bombeiros e da Via Rondon compareceram ao local, socorrendo a vítima para a Santa Casa de Andradina, onde foi medicada e liberada. A Polícia Rodoviária registrou a ocorrência. (Colaborou: Roni Willer.)



Roni Willer/Colaboração - 05/03/2017 Apesar da situação do carro, motorista teve apenas ferimentos leves Apesar da situação do carro, motorista teve apenas ferimentos leves



