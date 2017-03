Kane faz dois, Tottenham vence Everton e segue sonhando com título Agência Estado Link



A sete pontos do líder Chelsea, o Tottenham segue sonhando com o título inglês. Neste domingo, a equipe do técnico Mauricio Pocchettino alcançou sua segunda vitória seguida na competição ao bater o Everton por 3 a 2, em casa, no estádio White Hart Lane, em Londres. Harry Kane fez os dois gols, chegando a oito nos últimos três jogos por competições nacionais - passou em branco contra o Gent na Liga Europa. Ele agora é o artilheiro isolado do Inglês.



O primeiro saiu aos 20 minutos e foi um golaço. Kane recebeu a bola fazendo o pivô, muito longe da área, conseguiu o domínio, fugiu do marcador, avançou com ela e arriscou. Encontrou o goleiro Joel Robles adiantado e mandou no ângulo, sem chances de defesa.



O segundo foi marcado aos 11 da segunda etapa, depois de Bamidele Alli roubar a bola do último homem da defesa do Everton. A bola sobrou para Kane, que bateu na saída do goleiro.



Lukaku descontou para o Everton aos 36, depois de deixar o marcador sentado com um drible de corpo no domínio. Foi o 18.º gol dele no Campeonato Inglês, ficando atrás apenas do próprio Kane, que desempatou a disputa chegando a 19.



Os acréscimos do jogo foram emocionantes. O Everton buscava o empate, mas levou o terceiro, com Alli. Mas ainda deu tempo de mais um gol dos visitantes, aos 48, com Enner Valencia.



Com 27 jogos realizados, o Tottenham aparece com 56 pontos. O Chelsea soma 63, mas ainda joga na rodada, contra o West Ham, fora de casa, na segunda-feira. O terceiro lugar agora é do Liverpool, com 52, depois de vitória por 3 a 1 sobre o Arsenal no sábado.



A briga pelo segundo e terceiros lugares, que dão vaga na fase de grupos da Liga dos Campeões, ainda tem o Manchester City com 52 pontos em 25 jogos, o Arsenal, com 50 em 26, e o Manchester United, com 49, também em 26. O Everton poderia ter entrado nesta disputa, mas tem 44, em sétimo, atrás exatamente dos seis maiores times da Inglaterra.







