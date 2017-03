França: Francois Fillon reúne adeptos para continuar na disputa presidencial Agência Estado Link



Domingo - 05/03/2017 - 12h20





Comentários via Facebook:





Na França, o candidato republicano Francois Fillon reúne neste domingo (5) seus apoiadores para demonstrar força e, assim, continuar na disputa presidencial.



Uma manifestação de apoio está marcada para ocorrer em frente à Torre Eiffel para avaliar o apoio restante a Fillon, após demonstrações de desaprovação por membros do próprio partido apenas sete semanas antes do primeiro turno das eleições. Os partidários estão desiludidos com denúncias de que Fillon arrumou empregos fictícios para sua esposa e filhos.



Fillon também deve falar em cadeia nacional na noite deste domingo, embora tenha cancelado uma entrevista em rádio agendada para a manhã de segunda-feira (5). Uma reunião do partido, Os Republicanos, está marcada para amanhã para avaliar se o candidato continuará na disputa.



A esposa de Fillon, Penelope, incentivou o marido a continuar na campanha, em sua primeira entrevista desde a explosão do escândalo, em janeiro.



"Diferente dos outros, eu não vou abandoná-lo", disse Penelope Fillon, em entrevista ao jornal Journal Du Dimanche. "Eu disse a ele para continuar até o fim. Diariamente eu falo isso", mas acrescentou: "Ele é quem irá decidir".



Muitos membros do partido conservador almejam agora pela candidatura de Alain Juppe. Fillon era um dos líderes da disputa presidencial, mas sua popularidade tem caído desde as alegações de empregos fictícios.



Pesquisas agora sugerem a liderança de Marine Le Pen, da extrema-direita, e do centrista Emmanuel Macron. Fonte: Associated Press.







Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão