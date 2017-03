Papa Francisco pede que fiéis consultem a Bíblia como verificam celulares Agência Estado Link



O Papa Francisco convocou os fiéis a consultarem a Bíblia com a mesma frequência que verificam mensagens em seus celulares.



O Papa falou para uma lotada praça de São Pedro durante sua bênção semanal. "O que aconteceria se nos voltássemos quando nos esquecemos. Se abrirmos (a Bíblia) mais vezes ao dia, se lermos a mensagem de Deus na Bíblia da mesma maneira que lemos as mensagens em nossos celulares". Fonte: Associated Press.







