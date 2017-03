'É espaço para o artista se exercitar', explica curador sobre Centro da Terra Agência Estado Link



Chamado para cuidar das atrações musicais do espaço cultural Centro da Terra, o jornalista Alexandre Matias passou a conversar com artistas independentes para entender a necessidade da classe. "Os artistas têm a necessidade de algo assim", explica ele. "A ideia era fazer shows não convencionais, que não pudessem ser vistos em outras casas de São Paulo. Por isso, propus que pudéssemos ver quatro pontos de vista diferentes de cada artista."



Recentemente chamado para ser também o curador de música do Centro Cultural São Paulo, Matias vê nesse local às segundas-feiras "um espaço para o artista exercitar a necessidade e a vontade de fazer arte". "E não só ficar pensando em como pagar as contas", ele acrescenta.







As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.







