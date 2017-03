Cavaliers poupa LeBron e Irving e cai diante do Miami Heat Agência Estado Link



Domingo - 05/03/2017 - 09h10





Comentários via Facebook:





Já pensando nos playoffs da NBA, a comissão técnica do Cleveland Cavaliers decidiu poupar LeBron James e Kyrie Irving no duelo contra o Miami Heat, sábado à noite, na Flórida. Sem contar também com Kevin Love, machucado, o Cavaliers por presa fácil para o Heat, que venceu por 120 a 92.



Líder em rebotes na temporada, Hassan Whiteside pegou 13 e ainda marcou 20 pontos, mas o cestinha da partida foi Gordan Dragic, com 23. No meio do terceiro quarto, a vantagem do Heat já era de mais de 25 pontos, o que fez os dois treinadores pouparem seus titulares.



O Cavaliers, que bateu recorde de bolas de três pontos - 25 - diante do Atlanta Hawks, na sexta-feira à noite, segue na liderança do Leste, com 42 vitórias. Já o Miami tem 29, se recuperou de derrota no clássico com o Orlando Magic, e segue sonhando com os playoffs. O sexto colocado do Leste, por exemplo, tem só duas vitórias a mais.



Quem também está neste bolo, em sétimo, é o Chicago Bulls, que levou uma virada do Los Angeles Clippers em casa, por 101 a 91. Jamal Crawford saiu do banco para anotar 25 pontos. Pelo Bulls, Cristiano Felício teve 14 minutos em quadra, tendo marcado sete pontos e colhido cinco rebotes.



Pelo segundo jogo seguido, o San Antonio Spurs precisou da prorrogação para vencer. Desta vez, fez 97 a 90 no Minnesota Timberwolves, em casa, depois de empate em 83 pontos no tempo regulamentar. Kawhi Leonard novamente se destacou, com 34 pontos e 10 rebotes. LaMarcus Aldridge também teve noite de 'double-doubles', com 18 pontos e 10 rebotes. Pelo Timberwolves, foram três atletas com double-double: Gorgui Dieng, Karl-Anthony Towns e Ricky Rubio, que ainda foi além: anotou 11 pontos, pegou 13 rebotes e deu 10 assistências - um 'triple-double', portanto.



A vitória foi a 48.ª do Spurs na temporada, contra apenas 13 derrotas. Como o Portland Trail Blazers, nono colocado do Oeste, tem só 20 partidas por fazer e 22 vitórias a menos, o San Antonio se garantiu matematicamente nos playoffs, pela 20.ª temporada seguida.



A briga, porém, não é só por uma vaga nos playoffs, mas pela liderança do Oeste e um mando de quadro extra numa possível final de conferência. Líder, o Golden State Warriors está só duas vitórias à frente.



O terceiro lugar é do Houston Rockets, que no sábado à noite fez 123 a 108 no Memphis Grizzlies, em casa. James Harden, como de costume, foi o destaque, com 33 pontos, sete rebotes e 11 assistências. Nenê jogou por 15 minutos, tempo suficiente para anotar 11 pontos e pegar quatro rebotes.



Já em Milwaukee a marcação do Bucks sobre DeMar DeRozan funcionou. O astro do Toronto Raptors fez só 11 pontos e o Toronto Raptors perdeu por 101 a 94. Nem Lucas Bebê nem Bruno Caboclo foram chamados pelo técnico do Raptors, o quarto colocado do Leste.



Confira os resultados da NBA neste sábado:



Philadelphia 76ers 106 x 136 Detroit Pistons

Milwaukee Bucks 101 x 94 Toronto Raptors

Miami Heat 120 x 92 Cleveland Cavaliers

Chicago Bulls 91 x 101 Los Angeles Clippers

Denver Nuggets 102 x 112 Charlotte Hornets

Houston Rockets 123 x 108 Memphis Grizzlies

San Antonio Spurs 97 x 90 Minnesota Timberwolves

Portland Trail Blazers 130 x 116 Brooklyn Nets



Acompanhe a rodada deste domingo na NBA:



Atlanta Hawks x Indiana Pacers

New York Knicks x Golden State Warriors

Phoenix Suns x Boston Celtics

Washington Wizards x Orlando Magic

Sacramento Kings x Utah Jazz

Dallas Mavericks x Oklahoma City Thunder

Los Angeles Lakers x New Orleans Pelicans







Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão