Sam Querrey surpreende Nadal e fica com título do ATP 500 de Acapulco Agência Estado Link



Domingo - 05/03/2017 - 08h45





Comentários via Facebook:





O norte-americano Sam Querrey surpreendeu o favorito Rafael Nadal para conquistar, na noite de sábado - já madrugada no Brasil - o título do ATP 500 de Acapulco, no México, o mais importante da carreira. No quinto confronto entre os dois, o espanhol sofreu sua primeira derrota, por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 7/6 (7/3).



Falou mais alto na partida o saque forte do americano de 29 anos e 1,98m. Querrey conseguiu 19 aces na partida, contra apenas um de Nadal. O saque ainda garantiu a ele 81% de aproveitamento no primeiro serviço e 63% no segundo.



Jogando na quadra rápida, sua favorita, Querrey teve uma semana inesquecível em Acapulco, vencendo o quarto, o quinto e o sexto cabeças de chave - Dominic Thiem, David Goffin e Nick Kyrgios, respectivamente -, além do próprio Nadal, que era o segundo favorito.



O título foi o nono da carreira dele, o segundo de um ATP 500 - o outro foi no Queen's, na Grã-Bretanha, em 2010. Sua última conquista fora em Delray Beach, nos Estados Unidos, no ano passado.



Os 500 pontos conquistados em Acapulco permitirão a ele um enorme salto no ranking mundial da ATP, do 40.º para o 26.º lugar. Já Nadal continua em sexto - seria assim mesmo com o título -, mas vai aparecer cada vez mais perto do terceiro lugar na atualização de segunda-feira. Já são menos de 800 pontos entre ele e Stan Wawrinka.



FEMININO - Se no masculino o Torneio de Acapulco reuniu alguns dos melhores tenistas do mundo, no feminino a competição é de terceiro escalão. A final também foi realizada na sexta-feira à noite, com vitória da ucraniana Lesia Tsurenko sobre a francesa Kristina Mladenovic por 2 a 0, parciais de 6/1 e 7/5.



Número 50 do ranking mundial, a ucraniana de 27 anos somou a terceira taça à sua coleção, depois de ser campeã em Istambul (Turquia) em 2015 e em Guangzhou (China) em setembro do ano passado. Na segunda-feira, ela aparecerá no 41.º lugar do ranking da WTA, enquanto Mladenovic, de 23 anos, estará em 26.º, melhor posto da carreira.







Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão