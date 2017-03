Demoliner/Daniell e Sá/Dutra Silva vencem e farão final de duplas do Brasil Open Agência Estado Link



Sábado - 04/03/2017 - 23h00





Comentários via Facebook:





Em jogos disputados na noite deste sábado, a parceria formada por Marcelo Demoliner e neozelandês Marcus Daniell e a montada por André Sá e Rogério Dutra Silva venceram os respectivos confrontos que realizaram pelas semifinais do Brasil Open e assim garantiram um duelo "quase 100% brasileiro" na decisão da chave de duplas do ATP 250 realizado em quadra de saibro no Esporte Clube Pinheiros, em São Paulo.



Atuando ao lado de Marcus Daniell, com quem forma a parceria cabeça de chave número 4, o brasileiro Demoliner bateu os argentinos Facundo Bagnis e Guillermo Duran por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 7/6 (8/6), para se tornar o primeiro tenista do País a assegurar presença na luta pelo título.



Logo em seguida, o experiente André Sá e Rogério Dutra Silva derrotaram os italianos Simone Bolelli e Fabio Fognini, também por 2 a 0, com 6/3 e 6/2, avançando com ainda mais facilidade à decisão, após apenas 1h08min de confronto nesta semifinal.



Veterano do circuito profissional que completará 40 anos de idade em maio, Sá irá buscar o seu 11º título de duplas no circuito da ATP, encerrando um jejum que dura desde 2015, quando foi campeão em Umag, Nottingham e Buenos Aires atuando ao lado de três diferentes parceiros. Caso conquiste o troféu, Sá também irá ajudar Rogerinho, de 33 anos, a ganhar o seu primeiro título na ATP.



O mesmo ocorre com Demoliner, que também ainda não tem nenhum troféu no circuito da Associação dos Tenistas Profissionais, enquanto Marcus Daniell já acumula três taças de duplas, sendo a última delas obtida no Torneio de Stuttgart do ano passado.



Para terem a chance de encerrar esse jejum neste domingo, na final marcada para começar às 14 horas, Demoliner e Daniell conquistaram duas quebras de saque na partida contra Bagnis e Duran, assim como só foram superados com o serviço na mão por uma vez e liquidaram o duelo ao levarem a melhor no apertado tie-break do segundo set.



Já Sá e Rogerinho foram dominantes diante de Bolelli e Fognini. Além de confirmarem todos os seus saques, converteram três de nove break points para fechar rapidamente a partida na qual cederam apenas cinco games aos adversários.







Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão