Tráfego na BR-163, no Pará, é liberado de forma alternada Agência Estado Link



Sábado - 04/03/2017 - 20h55





Comentários via Facebook:





O tráfego na BR-163, no Pará, voltou a ser liberado neste sábado, de maneira alternada, segundo informação do Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil e do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT). À tarde, o tráfego de carretas fluiu no sentido Sul, rumo a Mato Grosso. À noite, o sentido inverso, rumo Itaituba e Santarém (PA) tem tráfego liberado.



Em razão de fortes chuvas, o tráfego de carretas foi interrompido ao longo do dia nos dois sentidos para que equipes de trabalho fizessem uma intervenção em trechos da rodovia.



O movimento na BR-163 vai continuar, segundo o Ministério e o DNIT, no sistema "pare e siga" - alternando os sentidos e com retenções em caso de necessidade de realização de reparos na estrada. O fluxo de veículos nesse sistema é controlado pelo Exército e pela Polícia Rodoviária Federal.



A BR-163 é importante ligação para escoar safra de grãos do Mato Grosso aos portos da região Norte, no Pará.







Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão