Jô marca, volta a ser decisivo em clássico e Corinthians bate Santos no Itaquerão Agência Estado Link



Sábado - 04/03/2017 - 20h50





Comentários via Facebook:





A contratação de Jô não teve o impacto e a mesma repercussão das chegadas de Lucas Pratto ao São Paulo e de Borja ao Palmeiras, mas o corintiano é, neste início de temporada, o atacante mais efetivo entre os principais clubes do Campeonato Paulista. Neste sábado à noite, diante do Santos, no Itaquerão, Jô decidiu mais um clássico. O segundo no Campeonato Paulista. Assim como já havia ocorrido diante do Palmeiras, foi dele o gol que garantiu a vitória do Corinthians por 1 a 0.



Mesmo sem realizar uma grande partida, Jô fez aquilo que se espera de um centroavante de time grande: não vacilou quando teve a chance marcar. O seu gol, logo no primeiro minuto da etapa final, fez justiça a um time que foi superior ao adversário durante a maior parte do jogo.



Sem seus principais jogadores, o Santos pagou caro ao escalar vários reservas. Lucas Lima, Ricardo Oliveira e Renato não jogaram neste sábado e devem retornar à equipe na quinta-feira, contra o Sporting Cristal, na estreia do time na Libertadores. Com mais uma derrota, a equipe está fora da zona de classificação do Campeonato Paulista e aumenta ainda mais a pressão em cima do técnico Dorival Junior.



Do lado do Corinthians, Fábio Carille escalou o que tinha de melhor e venceu o seu segundo clássico seguido em casa. Com o resultado, a equipe recupera o moral após a péssima impressão deixada na sofrida classificação contra o Brusque na Copa do Brasil.



O Corinthians começou o jogo pressionando e foi "dono" da partida nos primeiros 15 minutos. Com a marcação avançada, a equipe deixou o Santos preso em seu campo de defesa e só parou nas boas defesas do goleiro Vladimir, como aos sete minutos depois do chute de fora da área de Maycon.



O domínio do Corinthians só não foi maior porque Jadson, ainda fora de forma, errava muitos passes e Jô, mal posicionado, estava constantemente impedido. Romero, pela esquerda, era pouco efetivo. O paraguaio até recebeu duas boas bolas, mas optou pelo passe em vez de arriscar o chute e errou.



O Santos se segurava na defesa, mas sofria na armação das jogadas. Yuri e Thiago Maia eram os responsáveis por fazer a ligação entre o meio de campo e o ataque, mas sem mesma qualidade de Renato e Lucas Lima, poupados para a Libertadores.



A equipe só conseguiu equilibrar o jogo a partir dos 20 minutos, quando passou a manter mais a bola no ataque. Mesmo assim, o time era pouco incisivo e, com isso, facilitava o trabalho da defesa corintiana.



No segundo tempo, um gol de Jô logo no primeiro minuto mudou o panorama da partida. Após boa trama pela esquerda com Rodriguinho, Jadson e Romero, a bola chegou até Guilherme Arana, que cruzou na medida para Jô, livre, cabecear no canto.



Em vantagem, o Corinthians recuou a marcação e deu campo de jogo para o Santos. Os visitantes passaram a ter maior posse de bola, mas, sem qualidade, não conseguiram furar o forte esquema defensivo do Corinthians, que soube se segurar até o apito final.



A vitória sobre o Santos levou o Corinthians a somar 18 pontos na liderança disparada do Grupo A do Paulistão, do qual também é o líder geral. Já o time santista estacionou nos dez pontos na terceira posição do Grupo D.



O time corintiano voltará a campo na quinta-feira, quando enfrenta o Luverdense, fora de casa, pela terceira fase da Copa do Brasil.





FICHA TÉCNICA



CORINTHIANS 1 X 0 SANTOS



CORINTHIANS - Cássio; Fagner, Balbuena, Pablo e Guilherme Arana; Gabriel, Jadson, Maycon, Rodriguinho (Giovanni Augusto) e Romero (Léo Jabá); Jô (Kazim). Técnico: Fábio Carille.



SANTOS - Vladimir; Victor Ferraz, Cléber, Lucas Veríssimo e Zeca; Yuri (Rafael Longuine), Thiago Maia e Vitor Bueno; Bruno Henrique, Kayke (Thiago Ribeiro) e Copete (Rodrigão). Técnico: Dorival Júnior.



GOL - Jô, a 1 minuto do segundo tempo.



ÁRBITRO - Leandro Bizzio Marinho.



CARTÕES AMARELOS - Gabriel, Jadson, Rodriguinho, Vladimir e Pablo.



PÚBLICO - 36.111 pagantes.



RENDA - R$ 1.991.856,80.



LOCAL - Itaquerão, em São Paulo (SP).







Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão