Com 2 de Bacca, Milan vence Chievo e entra na zona de acesso à Liga Europa

O Milan venceu o Chievo por 3 a 1 neste sábado, em casa, e entrou para a zona de classificação da Liga Europa no Campeonato Italiano. Com a vitória, o time anfitrião subiu para a quinta colocação, com os mesmos 50 pontos da Lazio, a sexta colocada.



A Lazio, no entanto, tem um jogo a menos. Jogará neste domingo contra o Bologna, fora de casa, no encerramento da 27ª rodada da competição. O Chievo está em 11º lugar, com 35 pontos.



O destaque da partida foi o colombiano Carlos Bacca, que marcou dois gols e ainda perdeu um pênalti. Ele abriu o placar aos 24 minutos do primeiro tempo. Após receber passe do espanhol Gerard Deulofeu no lado esquerdo, cortou para o meio da área e bateu no contrapé do goleiro.



O Chievo conseguiu reagir e deixou tudo igual com Jonathan De Guzman, aos 42, de pênalti. Na etapa final, Bacca apareceu novamente para deixar o Milan na frente do marcador ao desviar cruzamento para as redes, aos 25 minutos. Aos 32, em novo pênalti a favor do Milan, desta vez Lapadula foi para a bola e decretou a vitória.



Também neste sábado, a Sampdoria venceu em casa o Pescara por 3 a 1 no outro jogo da noite no Italiano. Bruno Fernandes, Quagliarella e Patrick Schick marcaram os gols do triunfo. Alberto Cerri descontou. Com a vitória, a Sampdoria foi a 38 pontos, na nona colocação. Os visitantes estão na lanterna, com 12.







