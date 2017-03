Mulher tenta entrar em presídio com celular na genitália Da Redação Link



Secretaria de Administração Penitenciária - 04/03/2017



Uma mulher, que fazia visita à Penitenciária I, de Lavínia, foi surpreendida, na manhã deste sábado, ao tentar entrar na unidade com um telefone celular escondido em sua genitália.



De acordo com a polícia, o serviço de inteligência do presídio descobriu, após investigação, que a visitante tentaria entrar no local com o aparelho. Durante a abordagem, ela confessou estar com o celular em sua genitália. Logo, ela foi acompanhada por agentes e retirou o objeto.



A mulher foi conduzida ao Plantão Policial pelos funcionários da unidade e um boletim de ocorrência foi registrado. Também foi instaurado procedimento disciplinar para apurar a cumplicidade do sentenciado que receberia o celular.







