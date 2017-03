De olho no Barcelona, misto do PSG vence com ajuda do árbitro e cola no líder Agência Estado Link



O Paris Saint-Germain contou com a ajuda da arbitragem para derrotar o Nancy pelo Campeonato Francês. Graças a um pênalti inexistente, convertido por Cavani, o time da capital venceu por 1 a 0 neste sábado, em casa.



O resultado deixou o PSG colado na liderança, ainda na segunda colocação, mas com os mesmos 62 pontos do Monaco, que está em primeiro lugar e só jogará nesta 28ª rodada na próxima segunda-feira, contra o Nantes, em casa.



O gol da vitória saiu aos 35 minutos do primeiro tempo. O marfinense Serge Aurier invadiu a área e se jogou ao tentar passar pelo goleiro Sergey Chernik. O árbitro marcou pênalti. O uruguaio Cavani cobrou no canto esquerdo para marcar.



Cavani foi um dos poucos titulares em campo. Os brasileiros Thiago Silva e Lucas, que costumam ficar na reserva, também começaram a partida. O técnico Unai Emery optou por poupar diversos atletas, pois na próxima quarta-feira, às 16h45, terá o jogo de volta contra o Barcelona, no Camp Nou, na Espanha, pelas oitavas de final da Liga dos Campeões. Na partida de ida, o time francês surpreendeu com uma goleada por 4 a 0.







