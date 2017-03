Orquestra Voadora abre o pós-carnaval em São Paulo Agência Estado Link



Sábado - 04/03/2017 - 15h15





Comentários via Facebook:





Um dos principais blocos da folia carioca foi o responsável por abrir o fim de semana do pós-carnaval de São Paulo, neste sábado, 4. Conhecida por apresentar um repertório baseado em instrumentos de sopro e percussão e por uma apresentação cênica, com acrobatas e pernas de pau, a Orquestra Voadora iniciou seu desfile por volta das 13h15, na Avenida Hélio Pellegrino, na zona sul, com uma mensagem de apoio aos blocos. "A rua é nossa, sempre! Ocupem!"



"Já fizemos participações especiais em outros blocos do carnaval paulistano, mas essa é nossa estreia oficial. Trouxemos 160 músicos do Rio. O carnaval de São Paulo está crescendo muito", diz Pedro Araujo Oliveira, percussionista da banda.



No chão, muitos jovens e famílias pulavam com o som forte e empolgante da Orquestra. Com disposição de dar inveja, muitos dos foliões iniciavam o quarto fim de semana de celebração



A farmacêutica Sandra Flausino, de 37 anos, participou de blocos nos últimos três fins de semana, parte deles como integrante. "Faço parte da bateria do Bangalafumenga e toquei em outros blocos também. E quando não estava tocando, fui para a rua pular", conta.



Mesmo quem não tem o carnaval como costume nativo aproveitava o pós-carnaval. "Estou indo em blocos desde o dia 11 de fevereiro e agora já estou até meio depressivo porque está acabando", brinca o colombiano David Oyaga, de 29 anos, morador da capital paulista há três anos.



Segundo Rogério Oliveira, da produtora Pipoca, responsável por trazer o bloco a São Paulo, a expectativa é reunir de 10 a 15 mil pessoas ao longo da tarde deste sábado. "No Rio, eles atraem mais de 100 mil e acreditamos que, para os próximos carnavais, vai ser o mesmo em São Paulo."







Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão