Integrante do One Direction é preso após agredir fotógrafo



O cantor Louis Tomlinson, integrante do One Direction, foi preso na noite de sexta-feira, 3, ao desembarcar no aeroporto de Los Angeles. De acordo com o TMZ, ele teria agredido um fotógrafo que tentava registrar seus passos ao lado da namorada, Eleanor Calder.



O site diz que o fotógrafo estava muito próximo do cantor e tentou fazer alguns cliques de seu rosto. Louis teria se irritado e o agarrou pelas pernas, levando o paparazzo ao chão. Na queda, ele bateu as costas e a cabeça.



Além disso, Eleanor também teria partido para cima de uma mulher que a filmava enquanto seu namorado brigava com o fotógrafo.



O fotógrafo e a testemunha que filmava Eleanor foram detidos e levados para uma delegacia comum - já que são cidadãos americanos. Louis e sua namorada, ambos britânicos, foram levados ao Departamento de Polícia de Los Angeles para prestar esclarecimentos.



"Os paparazzi provocaram e causaram a alteração que ocorreu com Louis. Não é a primeira vez que um paparazzo cria uma discussão com uma celebridade. Enquanto a discussão estava acontecendo com os paparazzi, três outros indivíduos estavam atacando sua namorada durante este incidente e ele veio para sua defesa", disse Louis em comunicado enviado ao TMZ.







