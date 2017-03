Sem Ronaldo, Real Madrid faz 4 no Eibar e vira líder provisório Agência Estado Link



A ausência de Cristiano Ronaldo praticamente não foi sentida pelo Real Madrid neste sábado. Mesmo sem o craque português, poupado pensando no duelo de terça-feira contra o Napoli, pela Liga dos Campeões, o Real passou fácil pelo Eibar, por 4 a 1, fora de casa, pela 26.ª rodada do Campeonato Espanhol. Com o resultado, assumiu provisoriamente a liderança.



O time do técnico Zinedine Zidane chegou aos 59 pontos, contra 57 do Barcelona, que, ainda neste sábado, às 16h45 de Brasília, joga contra o Celta, no Camp Nou. As duas equipes têm 25 partidas, uma vez que o duelo do Real com o próprio Celta, no mês passado, precisou ser cancelado devido às chuvas.



Sem Ronaldo, Benzema brilhou. Ele fez os dois primeiros gols do jogo. O primeiro, depois de receber cruzamento, parar no goleiro Yoel, e marcar no rebote. O segundo, completando no segundo pau falta batida por James Rodríguez.



O próprio colombiano depois faria o terceiro gol, enquanto que o jovem Marco Asensio anotou o quarto, pegando rebote de chute na trave. Rubén Peña, meio sem jeito, com a cintura, descontou para o surpreendente Eibar, sétimo colocado, que briga por uma vaga na Liga Europa.



Mais cedo, também pela 26.ª rodada do Espanhol, o Leganés venceu o Granada por 1 a 0, em casa. Com os três pontos, chegou a 24, abrindo cinco em relação ao primeiro time da zona de rebaixamento, exatamente o Granada.







