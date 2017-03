Leilão da Solidariedade acontece neste domingo na Acea Amanda Lino Link



Sábado - 04/03/2017 - 13h52





Comentários via Facebook: Atualização: 16h59 de 04/03/2017



O 10º Leilão da Solidariedade acontece neste domingo (5), às 12h, na Acea (Associação Cultural e Esportiva de Araçatuba). O evento contará com almoço, sorteio de brindes e o tradicional leilão de variedades. Mais de 600 itens poderão ser adquiridos.



Toda a renda arrecadada será destinada para nove entidades filantrópicas de Araçatuba e Birigui. A expectativa da organização é que mais de 500 pessoas participem do evento. Lourenço Campo, um dos organizadores, informa que entre os produtos disponíveis para o leilão estão uma camiseta do Barcelona autografada por Lionel Messi, uma camiseta do Corinthians assinada pelos jogadores que compõem o time atual, um violão da dupla sertaneja Jorge e Matheus, 160 cabeças de gado, quatro mil doses de sêmen de touros das raças nelore, angus, braford e tabapuã.



De acordo com ele, também há joias, eletrodomésticos e utensílios domésticos.

“Uma parte dos itens irá para uma loja que montamos e vendidos por um valor fixo, pois não é possível leiloar todos. Os demais vão para o leilão. O que nós conseguimos de mais especial este ano foram os brindes. Todos foram ganhados”, esclarece.



ENTIDADES

As entidades que serão beneficiadas são: Aadefa (Associação de Atendimento aos Deficientes Físicos de Araçatuba e Região), Centro Espírita Casa do Caminho, Instituto para Cegos Santa Luzia, Abrigo Ismael, Lar Caminho de Nazaré, Rede Feminina de Combate ao Câncer, Creche Santa Clara de Assis, todos de Araçatuba; e Centro Espírita Bezerra de Menezes e Instituto Pró-Criança de Birigui, braço social do Sinbi (Sindicato das Indústrias do Calçado e Vestuário de Birigui).



Os interessados podem adquirir o convite, no valor de R$ 50, para duas pessoas, com direito ao almoço e participação no sorteio de brindes. O evento é realizado pela Central Leilões, com a promoção do Lions Clube de Araçatuba, apoio do Siran (Sindicato Rural da Alta Noroeste) e parceria da Folha da Região.



A Acea fica na rua Fagundes Varela, 683, na Vila Nova. Informações e convites podem ser obtidos pelo telefone (18) 3608-0999. O leilão será transmitido pelo canal do boi, do SBA (Sistema Brasileiro do Agronegócio).





Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão