Polícia prende dupla acusada de vender anabolizantes Márcio Bracioli Link



Sábado - 04/03/2017 - 10h00





Comentários via Facebook: Atualização: 10h03 de 04/03/2017

Dayse Maria/Folha da Região - 03/03/2017 Anabolizantes, entorpecentes, dinheiro e outros produtos foram apreendidos com os acusados Anabolizantes, entorpecentes, dinheiro e outros produtos foram apreendidos com os acusados



O GOE (Grupo de Operações Especiais da Polícia Civil) de Araçatuba desmontou um esquema de venda de entorpecentes e anabolizantes. A ação ocorreu na noite de sexta-feira (3) e resultou na prisão de um empresário de 27 anos e um homem, 40 anos, que estariam envolvidos no esquema. Eles são acusados de distribuírem os produtos em academias e festas da cidade.



Segundo registro policial, a equipe do GOE chegou até a dupla após investigar denúncias de venda de anabolizantes, que é proibido em solo nacional. Com mandado de busca e apreensão em mãos, eles foram até uma loja de roupas, indicada como ponto de venda de entorpecentes e dos medicamentos.



Quando chegaram no local, os policiais fizeram contato com o empresário, que confirmou ter anabolizantes no estabelecimento, mas negou que vendesse qualquer tipo de entorpecente. Os policiais fizeram buscas pelo comércio e encontraram vários pinos de cocaína e uma porção maior de crack, que estavam escondidos.



Diante das evidências, o empresário acabou sendo preso em flagrante por tráfico de drogas. O outro acusado foi encontrado após os policiais investigarem o telefone celular do empresário, descobrindo que este era o responsável por fornecer os anabolizantes vendidos no comércio.



CONVERSA

No diálogo do celular, o acusado informava que iria até o estabelecimento entregar a mercadoria. O homem foi até a loja e acabou sendo rendido pelos policiais. Na casa dele, em um condomínio fechado, os agentes encontraram um estoque de medicamentos proibidos. Para os policiais, ele afirmou que trazia o produto do Paraguai para revender na cidade.



Ele também foi preso sob acusação de falsificar ou adulterar medicamentos. A pena para este crime, prevista no artigo 273 do Código Penal, é de 10 a 15 anos de prisão e multa. A dupla foi levada para a Central de Flagrantes da Polícia Civil e, depois, encaminhada para a cadeia de Penápolis.





Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão