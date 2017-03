Unisalesiano inaugura novo prédio em Lins com presença de Alckmin Da Redação Link



Sexta-Feira - 03/03/2017 - 22h27





Comentários via Facebook: Atualização: 22h33 de 03/03/2017

Assessoria do Unisalesiano/Divulgação - 03/03/2017 Alckmin, o padre Luigi Favero e o prefeito de Lins, Edgar de Souza, durante a solenidade Alckmin, o padre Luigi Favero e o prefeito de Lins, Edgar de Souza, durante a solenidade



Com a presença do governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB), o Centro Universitário Unisalesiano inaugurou, na noite desta sexta-feira (3) seu novo prédio do campus de Lins (a 96 km de Araçatuba). Além do governador, estavam presentes cerca de 20 prefeitos de toda a região, dentre eles, o de Lins, Edgar de Souza (PSDB), e o de Araçatuba, Dilador Borges (PSDB), acompanhado da vice Edna Flor (PPS).



Os bispos de Lins, dom Francisco Carlos da Silva, o bispo emérito de Lins, dom Irineu Danelon, e o bispo de Jaboticabal, dom Eduardo Pinheiro da Silva também participaram da solenidade. Alunos de Araçatuba e Lins lotaram a rua em frente ao prédio, acompanhados por professores e coordenadores.



O reitor do Unisalesiano, padre Luigi Favero, falou sobre a construção do novo prédio, que tem quatro pavimentos e capacidade para abrigar 1.500 alunos. O imóvel abriga 32 salas de aula, três auditórios, três laboratórios e salas de atendimento.



LIGAÇÃO

Em seu pronunciamento, Favero agradeceu pela presença do governador e destacou sua ligação histórica com os salesianos. Ele também convidou Alckmin para tomar um café em Araçatuba, quando fora concluída a instalação do curso de medicina, previsto para o segundo semestre deste ano. Depois, em sua fala, o governador afirmou que aceita ir visitar o campus de Araçatuba e tomar o café.



Também falaram na cerimônia o presidente da Missão Salesiana de Mato Grosso e chanceler do Unisalesiano, padre Gildásio Mendes dos Santos, o vice-reitor do Unisalesiano e diretor-geral do campus de Lins, padre Guilio Boffi, e o prefeito Edgar de Souza.



Em seu pronunciamento, Alckmin recordou sua infância em Pindamonhangaba e sua ligação com os padres salesianos, revelando que foi professor da Unisal, universidade salesiana de Lorena, no curso de psicologia, tão logo se formou em medicina. No final, depois da bênção do bispo de Lins, houve uma visita ao novo prédio, queima de fogos e coquetel. (Com informações da assessoria do Salesiano)



Fotos: Assessoria do Unisalesiano/Divulgação - 03/03/2017 Alckmin destacou ligação com salesianos e aceitou convite de Favero para café em Araçatuba Alckmin destacou ligação com salesianos e aceitou convite de Favero para café em Araçatuba



Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão