Juiz de Araçatuba recebe medalha mais importante da Polícia Militar Da Redação Link



Sexta-Feira - 03/03/2017 - 21h25





Comentários via Facebook:

TJ/Divulgação - 03/03/2017 Juiz araçatubense Emerson Sumariva Junior durante cerimônia realizada em São Paulo Juiz araçatubense Emerson Sumariva Junior durante cerimônia realizada em São Paulo



A Assessoria Policial Militar do Tribunal de Justiça de São Paulo entregou nesta sexta-feira (3), em cerimônia realizada no Palácio da Justiça, a tradicional Medalha Regente Feijó ao juiz araçatubense Emerson Sumariva Junior. A medalha prestigia personalidades civis e militares que contribuem com o trabalho da PM em apoio ao Judiciário paulista.



Ao realizar a entrega da comenda, o presidente da Corte, desembargador Paulo Dimas de Bellis Mascaretti, lembrou que a Polícia Militar é parceira do Poder Judiciário e que unidos, fazem a diferença na sociedade. “Quero fazer aqui uma homenagem especial. Fizemos no final do ano a entrega da Medalha Regente Feijó a diversos magistrados e servidores, personalidades que têm trabalhado muito pelo engrandecimento do Judiciário na área criminal e prestigiado a nossa Polícia Militar. E essa medalha de efetivo reconhecimento hoje é conferida ao nosso colega Emerson Sumariva Junior. Ela se estende a todos os nossos magistrados que têm dado contribuição aos nossos trabalhos”, concluiu.



Para a Folha da Região, Sumariva afirmou que ficou lisonjeado por receber um prêmio com peso tão grande como este. "Fiquei honrado pela homenagem. A Medalha Regente Feijó é a maior honraria da Polícia Militar", celebrou o magistrado.





Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão