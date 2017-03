Dupla é flagrada vendendo entorpecentes em residência Márcio Bracioli Link



Sexta-Feira - 03/03/2017 - 21h01





Dois homens foram presos acusados de tráfico de drogas, no Jardim Universo, na noite desta sexta-feira (3), em Araçatuba. Eles foram flagrados por policiais militares após denúncia.



Segundo os PMs, eles foram até uma residência naquele bairro, conhecida por funcionar como ponto de venda de drogas, e flagraram os dois acusados em atitude suspeita. Eles tentaram fugir da abordagem, mas acabaram rendidos.



Dentro da casa foram encontrados nove pinos de cocaína e uma porção de maconha, além de dinheiro. Eles admitiram que estavam vendendo o entorpecente e, por isso, foram encaminhados para a delegacia e, depois, para a cadeia.





