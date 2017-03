Policiais militares são agredidos durante operação em Araçatuba Márcio Bracioli Link



Sexta-Feira - 03/03/2017 - 20h55





Dayse Maria/Folha da Região - 03/03/2017 Policial mostra ferimento no braço esquerdo proveniente do ataque de familiares durante agressão Policial mostra ferimento no braço esquerdo proveniente do ataque de familiares durante agressão



Dois policiais militares de Araçatuba foram agredidos durante uma operação realizada na noite desta sexta-feira (3), no bairro Panorama. Três pessoas acusadas de tráfico de drogas foram apreendidas durante a incursão no local.



Segundo um dos policiais agredidos, que são da Rocam (Ronda Ostensiva com Auxílio de Motocicletas), afirmaram que foram até uma residência após receberem denúncia de que no local funcionaria um ponto de venda de entorpecentes. Lá eles flagraram três pessoas, dois homens e uma mulher, que foram presos.



Na residência ainda foram encontrados 10 porções pequenas de maconha e uma maior do mesmo entorpecente, 28 pinos de cocaína e dinheiro. Quando os PMs tentavam prender o trio, familiares deles teriam chegado ao local e começaram a agredir os agentes. Eles sofreram ferimentos nos braços, tórax, rosto e pescoço. A situação só foi controlada com a chegada de reforço. O trio foi preso e levado para a cadeia.



Dayse Maria/Folha da Região - 03/03/2017 Drogas e dinheiro apreendido na residência durante operação dos policiais militares Drogas e dinheiro apreendido na residência durante operação dos policiais militares



