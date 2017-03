Natalie Portman deu à luz há mais de uma semana e manteve segredo Agência Estado Link



A atriz Natalie Portman conseguiu manter em segredo por mais de uma semana o nascimento de sua filha, Amalia Millepied. A bebê nasceu no dia 22 de fevereiro e é fruto do relacionamento com o marido Benjamin Millepied, que a atriz conheceu durante as gravações de Cisne Negro.



Um representante da atriz afirmou à CNN que mãe e filha passam bem.



Natalie foi indicada ao Oscar de melhor atriz por seu papel em Jackie, mas não foi à cerimônia e afirmou que estava muito perto de dar à luz. No entanto, Amalia já tinha nascido quatro dias antes.



Amalia é a segunda filha do casal. Aleph, um menino, nasceu em junho de 2011. Naquele ano, ainda grávida, Natalie ganhou o Oscar de melhor atriz por seu papel em Cisne Negro.







