Australiano paga compras de idosa com problemas no cartão e emociona a internet

Em Wyoming, Austrália, o ver que o cartão de crédito de uma idosa vinha sendo insistentemente recusado, um homem que estava atrás dela no mercado se propôs a pagar suas compras. O ato ganhou repercussão graças ao Twitter e viralizou.



Em entrevista ao programa australiano Today, o rapaz, chamado Rayn O'Donnell, comentou que estava na fila quando percebeu que a mulher vinha tendo problemas na hora de pagar, e resolveu dar-lhe os 44 dólares australianos necessários para fechar a conta. De acordo com ele, uma das motivações para o ato de generosidade foi a semelhança que viu entre a mulher e sua avô.



"Esse rapaz no Coles mercado de Wyoming simplesmente chegou à caixa com seus dois filhos e pagou pelas compras desta senhora quando seu cartão continuava sendo recusado", publicou um usuário no Twitter, com uma foto dos dois.







