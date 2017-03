Zago fecha treino e amplia mistério sobre presença de D'Alessandro no Gre-Nal Agência Estado Link



Comum em quase todos os clássicos Gre-Nal, o mistério também fará parte do jogo de sábado entre Grêmio e Internacional, na Arena Grêmio, válido pela sexta rodada do Campeonato Gaúcho. Se Renato Gaúcho já antecipou que não revelaria a escalação, Antônio Carlos Zago fechou o treino desta sexta-feira.



A princípio, o treinador abriria à imprensa parte da atividade desta sexta, realizada em um resort em Viamão, na Região Metropolitana de Porto Alegre. Mas o cronograma foi alterado. E todo o treino, como já havia ocorrido na quinta, foi fechado.



A grande dúvida gira em torno de D'Alessandro. Recuperando-se de um desconforto muscular na coxa direita, o meia argentino desfalcou o time no último sábado, contra o Brasil de Pelotas, no primeiro triunfo da equipe colorada no Estadual. E também não participou das atividades de terça e quarta.



Embora Zago não tenha dado pistas, D'Alessandro integrou a delegação que está concentrada desde quinta em Viamão. A dúvida, assim, é não apenas se ele treinou ou não, mas se terá condições de jogo. O treinador antecipou apenas que William deve começar entre os titulares.



Zago comentou ainda sobre sua estreia no Gre-Nal. "Tive a oportunidade de participar de vários clássicos e dérbis, como Roma x Lazio, Besiktas x Galatasaray, Besiktas x Fenerbahçe, Palmeiras x Corinthians. Por ser meu primeiro dérbi como treinador, tem uma ansiedade a mais, uma emoção diferente. O Gre-Nal é considerado o maior clássico, de maior rivalidade. A ansiedade é grande para que chegue logo esse jogo e a gente possa fazer uma boa apresentação", enalteceu.







