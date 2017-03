Demoliner vence nas duplas e avança à semifinal do Brasil Open Agência Estado Link



Sexta-Feira - 03/03/2017 - 19h15





Comentários via Facebook:





O brasileiro Marcelo Demoliner e o neozelandês Marcus Daniell venceram mais uma nesta sexta-feira e avançaram às semifinais da chave de duplas do Brasil Open, disputado nas quartas de saibro do Clube Pinheiros, em São Paulo. Eles derrotaram a parceria formada pelo peruano Sergio Galdos e pelo chileno Hans Podlipnik-Castillo por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/2.



Em busca da vaga na grande final do torneio, de nível ATP 250, Demoliner e Daniell vão enfrentar os argentinos Facundo Bagnis e Guillermo Duran, que já eliminaram os brasileiros Fabrício Neis e João Souza, o Feijão, na estreia. E, nas quartas, despacharam o chileno Julio Peralta e o argentino Horacio Zeballos, que formam a dupla cabeça de chave número 2 em São Paulo.



Demoliner não é o único brasileiro vivo na chave de duplas. Rogério Dutra Silva e André Sá também estão nas semifinais. Eles vão enfrentar os italianos Simone Bolelli e Fabio Fognini, também no sábado.



Pela chave de simples, os dois primeiros semifinalistas já foram definidos nesta sexta. São o espanhol Albert Ramos-Viñolas (2º cabeça de chave) e o português João Sousa (4º), que vão se enfrentar. Para avançar, o tenista da Espanha despachou o argentino Guido Pella por 6/4, 3/6 e 6/4. O português superou outro argentino, Federico Delbonis, por 6/3 e 6/1.



A outra semifinal também será definida nesta sexta. O espanhol Pablo Carreño Busta e o italiano Fabio Fognini disputam uma das vagas, enquanto o argentino Diego Schwartzman duelará com o uruguaio Pablo Cuevas pelo outro lugar na semifinal.







Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão