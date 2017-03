Renato Gaúcho diz que só revelará time do Gre-Nal momentos antes da partida Agência Estado Link



Sexta-Feira - 03/03/2017 - 18h50





Comentários via Facebook:





O técnico Renato Gaúcho faz mistério sobre a escalação do Grêmio para o Gre-Nal deste sábado, na Arena, pelo Campeonato Gaúcho. O treinador deu apenas um treino recreativo para o elenco nesta sexta-feira e, em seguida, em entrevista coletiva, disse que já tem a equipe definida, só que não irá revelá-la.



"O mistério é para vocês (jornalistas). Na minha cabeça eu não tenho dúvida alguma. O time está pronto. Treinamos tudo que podia ser treinado. O time está bem treinado. Agora é chegar lá e executar. Qual o time vai jogar? Bom, 45 minutos antes do jogo vocês vão saber", afirmou o treinador, logo na primeira resposta da entrevista coletiva.



A principal expectativa é sobre a utilização de Lucas Barrios, contratado junto ao Palmeiras, e já regularizado. Se ele jogar, o esquema tático do time deve mudar, uma vez que o paraguaio tem características de centroavante e o Grêmio vinha jogando sem ninguém nessa função.



"Quando você tem um jogador de área, joga muito em função deste jogador. Essa é uma mudança. Quando não tem este tipo de jogador, são jogadores rápidos que se movem e confundem os adversários. Nas duas formações eu gosto de jogar", adiantou.



A única coisa que Renato adiantou é que Edilson está fora da partida, com lesão na panturrilha. Maicon, que não treinou na quinta-feira, participou da atividade desta sexta e está entre os relacionados.



Em ordem alfabética, foram relacionados os seguintes jogadores: Arthur, Bressan, Bruno Cortez, Bruno Grassi, Everton, Fernandinho, Geromel, Kaio, Kannemann, Jaílson, Léo Moura, Leonardo Gomes, Lincoln, Luan, Barrios, Maicon, Marcelo Grohe, Marcelo Oliveira, Michel, Miller Bolaños, Pedro Rocha, Rafael Thyere e Ramiro.







Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão