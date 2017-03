RB Leipzig cede empate e perde chance de colar no Bayern de Munique Agência Estado Link



Sexta-Feira - 03/03/2017 - 18h45





O RB Leipzig desperdiçou chance preciosa nesta sexta-feira de se manter na cola do líder Bayern de Munique, na tabela do Campeonato Alemão. Jogando fora de casa, a equipe de Leipzig chegou a virar o placar contra o Augsburg, mas acabou cedendo o empate, por 2 a 2. Agora poderá ver o rival abrir até sete pontos de vantagem na liderança.



Isso porque o RB Leipzig chegou aos 49 pontos, nesta abertura da 23ª rodada. O Bayern, por sua vez, tem 53 e ainda enfrentará o Colonia, fora de casa, neste sábado. Se vencer, terá sete pontos de frente na isolada primeira colocação do Alemão. Já o Augsburg ocupa o 12º posto, com 28 pontos.



Jogando em casa, o Augsburg foi para cima no início e abriu o placar aos 18 minutos, com um golaço de Konstantinos Stafylidis. Batendo do "meio da rua", ele acertou lindo chute, sem dar chances ao goleiro Peter Gulacsi.



Sem se abater, o time de Leipzig foi para cima e buscou o empate seis minutos depois. Timo Werner, sem marcação, recebeu lançamento pela direita, entrou na área e bateu no canto de Marwin Hitz.



No começo da segunda etapa, o Leipzig cresceu em campo e decretou a virada no marcador. Foi aos 7 minutos, quando Marvin Compper escorou de cabeça cobrança de escanteio na área. Mas a vantagem dos visitantes durou apenas oito minutos. Foi o tempo necessário para o zagueiro Martin Hinteregger botar novo empate no placar, desta vez em definitivo.



Na próxima rodada do Alemão, o RB Leipzig tentará manter sua perseguição ao Bayern jogando diante do Wolfsburg, em casa, no dia 11. O Augsburg, por sua vez, vai encarar o Schalke, um dia depois, longe de sua torcida.







