Polícia vai investigar agressão sofrida por presidente da APA Márcio Bracioli Link



Sexta-Feira - 03/03/2017 - 18h31





Comentários via Facebook: Atualização: 18h48 de 03/03/2017

Fotos: Arquivo Pessoal Cristina mostra resultado das agressões sofridas enquanto trabalhava em rua de Araçatuba Cristina mostra resultado das agressões sofridas enquanto trabalhava em rua de Araçatuba



A Polícia Civil de Araçatuba vai investigar agressão sofrida pela presidente da APA (Associação Protetora dos Animais) de Araçatuba, Aparecida Cristina Munhoz Daher, 51 anos, ocorrida na tarde de quinta-feira (3), na região central da cidade. Ela sofreu lesões na cabeça, braços e pernas.



Segundo boletim de ocorrência registrado por ela, uma mulher chegou ao local onde trabalha como comerciante e começou deu vários golpes na cabeça dela com um capacete. Após cair no chão desorientada, a acusada teria continuado com a agressão, que só terminou quando uma terceira pessoa interviu.



Procurada pela reportagem, Cristina afirmou que tem um histórico de ameaças feitas pela suposta agressora. "Isso começou há mais de um ano atrás, quando fui retirar um cachorro que ela estava cuidando como lar temporário. Ela se recusava a devolver, mas, no dia que fomos à casa dela, acabou entregando o animal. No entanto, depois disso, ela tomou ódio mortal de mim", comentou.



O clima esquentou recentemente, quando as duas envolvidas se posicionaram sobre divergências entre entidades de proteção de animais e sua atitudes na cidade. "Depois disso a mulher começou a dizer que eu roubei o cachorro dela e algumas pessoas chegaram até me falar que ela estava ameaçando me matar em postagens no Facebook", lembrou.



Na tarde de quinta, segundo Cristina, a agressora teria vindo de Birigui, onde mora, para agredi-la na rua Rangel Pestana, em Araçatuba. "Eu estava distraída e acabei tomando golpes de capacete na cabeça. Fiquei desorientada e só vi quem era que estava me agredindo quando retomei a consciência", disse. Um vídeo da agressão foi gravado e compartilhado pelas redes sociais.



A agressora, uma empregada doméstica, de 25 anos, também procurou a Polícia Civil e registrou boletim de ocorrência porque teria sido agredida também durante a confusão. Conforme relato dela, a agressão contra Cristina teria ocorrido porque a protetora teria falado algo contra o filho dela. Por isso ela teria vindo de Birigui para tirar satisfação.



A empregada relatou que chamou seu companheiro até o local e pediu para que ele filmasse toda a agressão. Porém, após bater em Cristina, uma pessoa teria aparecido e agredido ela e o companheiro com um pedaço de pau, razão pela qual precisou ir para o pronto-socorro municipal buscar atendimento. Cristina, por outro lado, diz que não ofendeu o filho dela. "Não sei nem se ela tem filho e quantos são. Nem a conheço direito. Não disse nada", finalizou.



Os boletins de ocorrência foram registrados como lesão corporal e um inquérito será aberto para investigar o caso.



Reprodução de vídeo Trecho do vídeo gravado pelo companheiro da agressora mostra detalhes de como ocorreu o fato Trecho do vídeo gravado pelo companheiro da agressora mostra detalhes de como ocorreu o fato



