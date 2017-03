Igreja prega preservação de biomas em campanha Amanda Lino Link



O movimento, realizado anualmente pela Igreja Católica no Brasil, começou na quarta-feira de Cinzas. O objetivo é fazer com que os participantes das dioceses de todo o País reflitam sobre a temática proposta durante a Quaresma, período de 40 dias que antecede a Páscoa, marcada em 16 de abril, e ao longo do ano.



O padre Orlando Maffei, da Paróquia Sant'Ana, em Araçatuba, destaca que o lema da campanha está escrito no livro de Gênesis (capítulo 2, versículo 15), da Bíblia. "A campanha é baseada palavra de Deus e é um pedido que Ele faz a nós para que toda riqueza que criou seja guardada e preservada. Seria muito importante se pudéssemos trabalhar isso desde criança, na catequese e nas escolas, para que elas conhecessem os biomas e tivessem todo o cuidado, carinho e amor e ninguém pudesse poluir os biomas", enfatiza.





