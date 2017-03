CBF promete que Brasil fará amistosos contra seleções europeias ainda neste ano Agência Estado Link



A seleção brasileira vai enfrentar equipes europeias em amistosos neste ano para adquirir experiência em confrontos com estilos de jogo diferentes na sua preparação para a Copa do Mundo da Rússia, em 2018. A promessa foi feita pelo coordenador de seleções da CBF, Edu Gaspar, nesta sexta-feira, durante a convocação para as duas próximas partidas das Eliminatórias. A entidade quer anunciar em breve quem serão os adversários.



Desde março de 2015, quando bateu a França em amistoso por 3 a 1 em Paris, o Brasil não enfrenta equipes europeias. Neste intervalo de dois anos a seleção fracassou em duas edições de Copa América, teve atuações ruins nas Eliminatórias e trocou de técnico, com a saída de Dunga. Nas últimas seis rodadas, já sob o comando do técnico Tite, ganhou todas as partidas e assumiu a liderança da competição.



"Temos a ideia de enfrentar grandes seleções europeias, para ter essa experiência. Já temos bastante bagagem de encontros com seleções da América do Sul, então nossa ideia futura é enfrentar equipes de outros continentes", disse Edu Gaspar nesta sexta-feira.



O dirigente é o responsável por fazer o planejamento de partidas da seleção brasileira e tem entrado em contato com federações internacionais para prospectar possíveis encontros.



A seleção tem dois amistosos já marcados para junho, em Melbourne, na Austrália. Um deles será contra a equipe da casa e o outro, diante da Argentina. No mesmo mês, o Brasil pode aproveitar as férias do calendário europeu de campeonatos e a realização da Copa das Confederações para marcar algumas partidas. Após os jogos contra Uruguai, dia 23, em Montevidéu, e Paraguai, dia 28, em São Paulo, os compromissos seguintes pelas Eliminatórias serão somente entre agosto e setembro, contra Equador e Colômbia.



A outra opção para marcar amistosos com europeus é aguardar a data Fifa em novembro, mês em que serão jogadas as repescagens para o Mundial. Provavelmente a seleção já estará classificada para a Copa e, portanto, estará dispensada desses confrontos. O Brasil lidera a competição com oito pontos de vantagem para a quinta colocada, a Argentina, a primeira equipe fora da zona de classificação direta para a Copa da Rússia.



Edu Gaspar prometeu anunciar os jogos em breve. "Já conversamos com algumas seleções. Temos coisas muito bem encaminhadas. Infelizmente não posso divulgar, porque preciso conversar mais com os dirigentes envolvidos. Nas próximas semanas já posso divulgar alguma coisa importantes para a seleção brasileira", afirmou.







