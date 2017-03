'Corrida pelo turismo no Estado' é o tema do jornalista Wilson Marini Wilson Marini Link



Sexta-Feira - 03/03/2017 - 15h40





Wilson Marini é editor-executivo da APJ (Associação Paulista de Jornais)



Quando um município é classificado oficialmente de interesse turístico, passa a receber automaticamente recursos estaduais para o desenvolvimento do turismo local. Ano passado, o Fundo de Melhoria dos Municípios Turísticos do Estado de São Paulo, administrado pelo Departamento de Apoio às Estâncias (Dade), destinou quase R$ 173 milhões às cidades paulistas inseridas no programa. A oportunidade tem despertado inúmeras cidades do Interior Paulista a buscar essa condição, como forma de aumentar a arrecadação. Um exemplo é Cachoeira Paulista, no Vale do Paraíba. A cidade quer ser reconhecida como de interesse turístico porque abriga a estação ferroviária, uma das mais importantes construções ferroviárias do país, inaugurada em 1875, e conta com intenso fluxo de turismo religioso, por sediar a Comunidade Canção Nova.



Mogi também quer

Também Mogi das Cruzes, no Alto Tietê, está na fila de espera para ganhar o status de Município de Interesse Turístico. Quem briga pela ideia na Assembleia Legislativa é o deputado Marcos Damasio (PR), que também assumiu a defesa da inclusão de Pardinho, que fica entre Avaré e Botucatu, entre as cidades turísticas.



140 vagas

Em época de vacas magras nos cofres municipais, a brecha para receber verbas novas pode provocar uma romaria de pedidos ao governo estadual. Em recente reunião de prefeitos com o secretário de turismo do Estado, Laércio Benko, em Ilhabela, no Litoral Norte, o deputado Edmir Chedid (DEM), que tem base eleitoral na região bragantina e Circuito das Águas, disse que um total de 140 cidades deverão ser reconhecidas como Municípios de Interesse Turístico, segundo a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 11/2013, do Poder Executivo, que tramita na Assembleia Legislativa.



Mutirão

"Vamos trabalhar para que os Municípios de Interesse Turístico sejam aprovados o quanto antes", acenou Chedid aos prefeitos. A Secretaria de Turismo estaria contratando técnicos para apreciar a documentação dos municípios interessados. Será preciso um autêntico mutirão para votar e escolher os 140 a serem enquadrados. Atualmente, São Paulo conta com 70 estâncias turísticas. Com base na Lei Complementar 1.261/2015, criou-se nova classificação, estabelecendo a abertura de 140 vagas. Vai ganhar quem reunir os quesitos técnicos e exercer a indispensável influência política.



Barretos global

O deputado estadual Sebastião Santos (PRB) decidiu lutar pela instalação de empresas multinacionais em Barretos. A ideia começou a ser discutida com o Consulado da República da Coreia do Sul, em São Paulo. "Barretos é um grande polo regional de empresas. A Coreia do Sul tem interesse em reestruturar o aeroporto, criando mecanismo para receber aviões cargueiros, além da construção de um porto seco e uma estação de armazenagem aduaneira", diz o parlamentar.



Em Itu

A ZF Aftermarket inaugurou em Itu um novo centro de distribuição de peças que reúne as operações de reposição das fábricas de Sorocaba, Limeira e São Bernardo do Campo. Segundo o Cruzeiro do Sul, da Rede APJ (Associação Paulista de Jornais), motivaram a escolha do lugar a proximidade com as principais rodovias do Estado e o tempo de duas horas de trajeto ao porto de Santos. A unidade fica no quilômetro 11 da rodovia José Ermírio de Moraes (Castelinho).



Torre à vista

O superintendente do Departamento Aeroviário do Estado de São Paulo (Daesp), Ricardo Volpi, garante que até maio ficará pronta a nova torre de controle do aeroporto de Sorocaba. Já os equipamentos da torre serão licitados no segundo semestre e o funcionamento da operação está previsto para 2018. “Nosso sonho é que o Aeroporto de Sorocaba consiga, um dia, a internacionalização de seu sistema, o que geraria um desenvolvimento ímpar na cidade e na região”, diz o deputado Carlos Cezar (PSB), que tem base eleitoral na região.



Mel

A Assembleia Legislativa promoverá nesta segunda-feira (6) audiência pública para debater a pulverização aérea e os efeitos dos agrotóxicos na apicultura. O projeto de lei 405/2016 proíbe a pulverização aérea de defensivos agrícolas no Estado de São Paulo. O deputado estadual Padre Afonso Lobato (PV) afirma que a pulverização aérea pode matar abelhas e borboletas, que são imprescindíveis para a polinização de diversas culturas.



Saúde

Uma proposta do deputado federal Roberto de Lucena (PV-SP) poderá render muita discussão no Congresso Nacional. Ele apresentou projeto de lei que assegura que o Estado deverá indenizar paciente atendido pela rede de saúde pública em local que não atenda às condições mínimas de infraestrutura, higiene, limpeza e salubridade convencionadas pela OMS (Organização Mundial da Saúde). Lucena apresentou o projeto após o STF ter decidido que os estados e a União devem indenizar presos em situação degradante, pois esta situação descumpre o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. Por analogia, o deputado quer a aplicação de idêntico princípio para os usuários do sistema de saúde pública.





