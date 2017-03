Em recuperação, Jefferson faz treino leve com as mãos no Botafogo Agência Estado Link



Em processo de recuperação física, o goleiro Jefferson fez um treino leve com as mãos nesta sexta-feira, em mais um passo importante para o seu retorno aos gramados. Foi a primeira atividade do tipo feita pelo jogador desde a cirurgia realizada no fim de novembro do ano passado, no braço esquerdo.



Durante o leve treino, Jefferson fazia defesas simples debaixo da trave, em pé, e depois fazia devoluções, como se puxasse um contra-ataque da equipe. Neste exercício, treinou apenas o braço direito, ainda poupando o esquerdo, alvo da operação.



Se por um lado o técnico Jair Ventura já pode projetar o retorno do goleiro, por outro ganhou motivação de preocupação nesta sexta com o lateral Victor Luis. O jogador sofreu uma luxação no dedo indicador da mão direita ao cair de mau jeito no gramado e deverá ser reavaliado nos próximos dias.



O Botafogo voltará a treinar neste sábado e no domingo, em preparação para o início da Taça Rio, o segundo turno do Campeonato Carioca, e para a estreia na fase de grupos da Copa Libertadores. No dia 9, jogará contra o Volta Redonda. Pela competição sul-americana, enfrentará o Estudiantes, no dia 14, em casa.







